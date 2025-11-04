Как менялся судейский корпус Ямала в 2025 году: перестановки, новые назначения, громкие отставки

В Лабытнанги 29 сентября 2025 года к исполнению полномочий судьи городского суда официально приступил Алексей Попов, многодетный отец и бывший следователь следственного отдела, сообщили в УДС ЯНАО. Попов родился в 1981 году в Салехарде. После окончания школы с золотой медалью поступил в Волгоградскую академию МВД по специальности «Юриспруденция» и завершил обучение с отличием. С 2002 года Попов работал в органах внутренних дел в Лабытнанги, где прошел путь от следователя до руководителя подразделения. Новый федеральный судья активно занимается спортом и участвует в городских соревнованиях по волейболу и футболу.