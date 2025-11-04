Ричмонд
Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с празднованием Дня народного единства. В своём обращении, опубликованном в мессенджере Max, градоначальник подчеркнул историческую преемственность и значимость этой даты для современной России.

Источник: Life.ru

«Вековые традиции народного единства — прочный фундамент современной России. Вместе, плечом к плечу, мы сегодня защищаем суверенитет страны и реализуем масштабные планы развития», — отметил Собянин.

Глава города также пожелал москвичам здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был учреждён в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник символизирует сплочённость многонационального российского общества.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

