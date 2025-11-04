Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был учреждён в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник символизирует сплочённость многонационального российского общества.