Американские истребители стали поводом для нового скандала в Бельгии

Вокруг поставок американских истребителей F-35 разгорелся скандал в Бельгии. Новые самолёты признаны слишком дорогими в эксплуатации, шумными и чрезмерными для нужд небольшого королевства. Об этом сообщило 20minutes.

Источник: Life.ru

«Бельгия стала посмешищем в интернете с её слишком маленьким небом для F-35», — говорится в материале.

Недавнее выступление главы минобороны Бельгии Тео Франкена в парламенте вызвало волну критики. Министр заявил, что для проведения учебных полётов воздушного пространства страны недостаточно, и придётся договариваться с Францией, Италией и Нидерландами.

Ещё одной проблемой стало сильное шумовое воздействие: F-35 почти вдвое мощнее F-16 и издаёт пульсирующий звук, который может мешать жителям, живущим возле авиабаз. Стоимость одного летного часа нового истребителя составляет около 50 тысяч евро, что делает F-35 самым дорогим самолётом среди современных истребителей и ограничивает возможность частых вылетов.

Ранее сообщалось, что США организуют ускоренные поставки современных ракет для японских F-35. Президент Дональд Трамп заявил, что первая партия ракет будет доставлена японским силам самообороны уже на этой неделе, раньше запланированного срока. Американский лидер подчеркнул, что это вооружение обладает «исключительными характеристиками» и назвал его «лучшим в мире».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

