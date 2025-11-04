Главой Минтруда и соцзащиты ДНР стал нижегородский чиновник Алексей Исаев: что о нем известно

Алексею Исаеву сейчас 47 лет. Он трудится в сфере соцзащиты населения с 2014 года. В прошлом он возглавлял управление социальной защиты Приокского района Нижнего Новгорода. В 2020 году занимал пост министра социальной политики региона, затем руководил региональным подразделением Фонда социального страхования, а после был представителем правительства Нижегородской области в подшефном Харцызске (ДНР). Вернувшись из Харцызска, Исаев вновь занял должность заместителя министра в нижегородском Минсоцполитики.