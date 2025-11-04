Главой Минтруда и соцзащиты ДНР стал нижегородский чиновник Алексей Исаев: что о нем известно

«В конце октября Алексей Вячеславович покинул команду министерства социальной политики Нижегородской области для перехода на новую работу в ДНР. Уверен, что его богатый опыт и знания будут крайне востребованы на новом месте», — прокомментировал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых новое назначение Исаева.
Глава нижегородского минсоца также пожелал своему бывшему подчиненному сил и успехов на новом посту.
Алексею Исаеву сейчас 47 лет. Он трудится в сфере соцзащиты населения с 2014 года. В прошлом он возглавлял управление социальной защиты Приокского района Нижнего Новгорода. В 2020 году занимал пост министра социальной политики региона, затем руководил региональным подразделением Фонда социального страхования, а после был представителем правительства Нижегородской области в подшефном Харцызске (ДНР). Вернувшись из Харцызска, Исаев вновь занял должность заместителя министра в нижегородском Минсоцполитики.
Отметим, в феврале этого года Денис Пушилин заявил об освобождении от должности главы Минтруда ДНР Дениса Стрельченко. Поводом стали замечания со стороны контролирующих органов и задержки в выплатах социальных пособий жителям республики.
Ранее «ФедералПресс» писал, что председателем правительства Донецкой Народной Республики является другой нижегородец — Андрей Чертков. Он переехал на Донбасс летом 2022 года.