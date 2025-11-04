Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России в Узбекистане поздравил россиян с Днем народного единства

Ерхов: День народного единства символизирует преемственность поколений, уважение к нашим традициям, к духовным и культурным ценностям, объединяющим всех россиян, где бы они ни находились.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Посол Российской Федерации в республике Узбекистан Алексей Ерхов поздравил соотечественников с Днем народного единства, который отмечают в России 4 ноября. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Дорогие соотечественники, уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Этот государственный праздник напоминает нам о великих страницах истории России, о сплочённости, мужестве и единодушии нашего народа, которые не раз помогали преодолевать самые трудные испытания», — говорится в поздравлении.

По словам дипломата, День народного единства символизирует преемственность поколений, уважение к нашим традициям, к духовным и культурным ценностям, объединяющим всех россиян, где бы они ни находились.

«Особенно приятно отметить, что идеи дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, лежащие в основе этого праздника, находят живой отклик в узбекском обществе», — подчеркнул посол.

Он отметил, что российско-узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и добрососедства, а связи между людьми — в сфере культуры, образования, науки и бизнеса — становятся все крепче.

«Желаю всем россиянам, проживающим в Узбекистане, здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне! Пусть единство, согласие и взаимное уважение продолжают служить прочной основой наших общих успехов. С праздником!», — подытожил Посол.

Российский государственный праздник День народного единства отмечается в РФ с 2005 года.