Алексей Беспрозванных в День народного единства поблагодарил жителей Калининградской области за труд

С Днем народного единства поздравил жителей региона губернатор Алексей Беспрозванных.
"В этот день я хочу выразить признательность вам за ваш труд во благо нашего региона и всей нашей большой страны!
Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в каждой семье царят гармония и взаимопонимание, а все наши добрые начинания будут успешными!", — говорится в поздравлении на сайте правительства.
Губернатор отметил, что сегодняшний праздник — важное напоминание о великой силе патриотизма, которая «позволила нашим предкам в начале 17 века отстоять независимость Отчизны и положить конец смуте».
«Когда мы вместе, нам по силам любые испытания. Именно единство и любовь к Родине помогают преодолевать трудности, работать во имя развития и процветания нашей страны», — говорится в поздравлении с государственным праздником.