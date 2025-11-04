Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных в День народного единства поблагодарил жителей Калининградской области за труд

Глава региона поздравил всех с праздником.

Источник: правительство Калининградской области

С Днем народного единства поздравил жителей региона губернатор Алексей Беспрозванных.

"В этот день я хочу выразить признательность вам за ваш труд во благо нашего региона и всей нашей большой страны!

Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в каждой семье царят гармония и взаимопонимание, а все наши добрые начинания будут успешными!", — говорится в поздравлении на сайте правительства.

Губернатор отметил, что сегодняшний праздник — важное напоминание о великой силе патриотизма, которая «позволила нашим предкам в начале 17 века отстоять независимость Отчизны и положить конец смуте».

«Когда мы вместе, нам по силам любые испытания. Именно единство и любовь к Родине помогают преодолевать трудности, работать во имя развития и процветания нашей страны», — говорится в поздравлении с государственным праздником.