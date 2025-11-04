США проведут тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты

«Операционный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобальных ударов ВВС США запланирован 4 ноября в промежутке между 23.01 по 5.01 по тихоокеанскому времени в северной части базы», — говорится в пресс-релизе.
В понедельник издание Newsweek сообщило, что запуск запланирован с базы в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн. В публикации утверждается, что этот пуск стандартный и был запланирован много лет назад.
Предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца: в сентябре подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане. Саму же ракету Minuteman III до этого испытывали в феврале.
По информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещенны в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг.
Распоряжение Трампа.
На прошлой неделе американский лидер распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.
При этом представитель Кремля задался вопросом, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник», то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул Песков. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как «Буревестника», так и подводного аппарата «Посейдон».
Глава Минэнерго Крис Райт позже уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов оружия, чтобы убедиться в их исправности.