США проведут тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты

При этом представитель Кремля задался вопросом, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник», то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул Песков. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как «Буревестника», так и подводного аппарата «Посейдон».