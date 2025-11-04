День народного единства отметили в Иркутске

Празднование началось с шествия на площади историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Участники возложили цветы к памятным местам разных религиозных конфессий. Александр Ведерников отметил, что.
— В этом шествии бок о бок идут люди разных национальностей, культур и поколений. И это — самый точный портрет нашего с вами региона. Испокон веков Сибирь сильна именно этим многовековым единством и дружбой! — отметил Александр Ведерников.
В День народного единства на площади Декабристов торжественно открыли мемориальный комплекс «Аллея Памяти», посвященный иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. На монументе изображены три поколения — дед, склонивший голову перед Родиной в Афганистане, отец, отдавший жизнь на Чеченской войне, и сын, воевавший в Сирии и в зоне проведения специальной военной операции.
— Пока мы помним, чтим и гордимся, подвиги наших героев всех поколений не превратятся в холодный пепел забвения. Линия патриотического фронта проходит через сердце каждого из нас. Он объединяет всех, кто любит свою страну, готов трудиться и защищать Родину. Потому что понятия долга, чести, ответственности за свою страну крепко заложены у нас в «социальной ДНК», — подчеркнул спикер областного парламента.
Он также поблагодарил администрацию Иркутска за создание мемориального комплекса.
Завершил праздничный день концерт на площади Дворца спорта «Труд». На сцене выступили творческие коллективы Иркутской области, представившие зрителям многообразие культур народов, проживающих в регионе. Звучали народные песни, исполнялись танцы, демонстрировались национальные костюмы. Праздничная атмосфера объединила людей разных возрастов и национальностей.
Александр Ведерников отметил, что этот праздник напомнил всем о важности единства и согласия в обществе, о необходимости сохранения мира и стабильности в стране.
— Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Когда народ России сплочен и един — нам равных нет». Давайте вместе, как многие поколения до нас, будем преданно служить нашей малой Родине и стране, — обращаясь к гостям мероприятия, сказал спикер областного парламента.