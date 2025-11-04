День народного единства отметили в Иркутске

— Пока мы помним, чтим и гордимся, подвиги наших героев всех поколений не превратятся в холодный пепел забвения. Линия патриотического фронта проходит через сердце каждого из нас. Он объединяет всех, кто любит свою страну, готов трудиться и защищать Родину. Потому что понятия долга, чести, ответственности за свою страну крепко заложены у нас в «социальной ДНК», — подчеркнул спикер областного парламента.