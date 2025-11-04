Ричмонд
Молдавия решила вернуться к участию в «Евровидении»

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Молдавия после паузы решила вернуться к участию в конкурсе «Евровидение», сообщила пресс-служба компании Teleradiomoldova, которая традиционно отвечает за отбор участников.

Молдавия отказалась от участия в конкурсе в 2025 году, объяснив это никаким уровнем участников национального отбора.

«Компания Teleradio-Moldova объявила о возвращении Молдовы на международный песенный конкурс “Евровидение-2026”. Решение принято по итогам консультаций с артистами, продюсерами и представителями отечественной музыкальной индустрии», — говорится в сообщении компании.

Организаторы национального отбора решили изменить правила. Для обеспечения объективной оценки финального этапа национального отбора жюри будет состоять из 20 человек — 5 международных и 15 национальных экспертов. Также к отбору привлекут двух местных продюсеров, которые помогут оценить актуальность заявок.

Ранее Молдавия ни разу не побеждала в «Евровидении», страна занимала третье место в 2017 году.