Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином

По итогам переговоров РФ и КНР подписали совместные документы — в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в коммюнике. Кроме того, страны договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, продолжать работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь», совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории и предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.