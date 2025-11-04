США предложили ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе

Международные силы будут отвечать за обеспечение безопасности границ Газы с Израилем и Египтом, защиту мирных жителей и гуманитарных коридоров, а также за подготовку палестинской полиции. Они также должны «обеспечить процесс демилитаризации сектора Газа, включая уничтожение и предотвращение восстановления военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также окончательное разоружение негосударственных вооруженных формирований». Речь идет о разоружение ХАМАС, если группировка не сделает этого добровольно.