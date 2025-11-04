Посол Индии назвал отношения с Беларусью теплыми и сердечными

Лукашенко видит возможность в разы нарастить товарооборот Беларуси с Индией.
«Для меня большая честь присутствовать сегодня на встрече с вами. Полностью согласен с вами, что история наших отношений достаточно продолжительная, наши отношения теплые и сердечные», — сказал дипломат, обращаясь к главе белорусского государства, который в ходе встречи обратил внимание на наличие большого опыта взаимодействия между странами, накопленного еще с советских времен. И этот фактор, по словам Президента, должен содействовать активизации торгово-экономических отношений.
Мебель и древесина, молочка, БЕЛАЗы. Посол обозначил интерес Индии к белорусским товарам и продукции.
Ашок Кумар отметил, что совсем недавно заместитель министра иностранных дел Индии Сиби Джордж принимал участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он также провел ряд встреч в МИД Беларуси, включая встречу с министром иностранных дел Максимом Рыженковым, состоялись двусторонние политические консультации. В центре внимания обеих сторон были как уже достигнутые результаты сотрудничества, так и следующие шаги по дальнейшему развитию взаимодействия.
Посол, ссылаясь на выступление замглавы МИД Индии на пленарном заседании конференции в Минске, обозначил позицию его страны касательно видения глобального мироустройства. По его словам, отношения нужно строить по аналогии с тем, как это происходит в большой семье. «Такова была древняя мудрость, и мы должны ее развивать и жить таким образом вместе», — сказал дипломат.