Посол Индии назвал отношения с Беларусью теплыми и сердечными

«Для меня большая честь присутствовать сегодня на встрече с вами. Полностью согласен с вами, что история наших отношений достаточно продолжительная, наши отношения теплые и сердечные», — сказал дипломат, обращаясь к главе белорусского государства, который в ходе встречи обратил внимание на наличие большого опыта взаимодействия между странами, накопленного еще с советских времен. И этот фактор, по словам Президента, должен содействовать активизации торгово-экономических отношений.