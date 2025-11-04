Лукашенко сказал, какой вопрос находится на особом контроле

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 ноября, во время встречи с послом Индии Ашоком Кумаром, которая проходит во Дворце Независимости, сказал, какой вопрос находится на особом контроле. Подробности пишет БелТА.
— Вопрос сотрудничества Беларуси с Индией весьма актуальный сейчас и находится на особом контроле, — отметил глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что далеко не все удалось реализовать и даже близко не подошли к тому, чтобы реализовать все те возможности, которыми обладают две страны. Он сообщил: хоть Беларуси и Индии удалось в два раза повысить товарооборот, который достиг полмиллиарда долларов, однако это в отношениях почти ничто:
— И та планка, к которой мы стремимся — $2−3 млрд товарооборота в год, — это вполне реально и достижимо, — заявил президент Беларуси. — Поэтому главный вопрос — это активизация нашего сотрудничества.
