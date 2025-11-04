Путин поручил кабмину принять дорожную карту по добыче редкоземов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно до декабря утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи редких и редкоземельных металлов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, перечень публикует Кремль.
Кабмину поручено до 1 декабря «с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов». Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
