Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере одного миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро, общий объем помощи ЕС Киеву с 2022 года составляет около 180 миллиардов евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.

Источник: © РИА Новости

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 23 октября, что ЕС с февраля 2022 года уже оказал Украине общую поддержку в размере порядка 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда военной помощи.

«Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления», — сказано в документе.

Таким образом, с учетом этих 1,8 миллиарда евро общая помощь ЕС Украине с 2022 года составляет около 179,8 миллиарда евро.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше