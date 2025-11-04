Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере одного миллиарда евро

«Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления», — сказано в документе.