Молдавия и Россия будут укреплять дружбу, заявил Шор

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Молдавия и Россия будут налаживать взаимопонимание и укреплять дружбу, вопреки попыткам Запада посеять рознь, утверждает лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.
«Поздравляю с Днeм народного eдинства россиян и всех, кто связан с Россией историчeскими и духовными узами! Молдавский народ — братский для россиян. Мы будем укреплять нашу дружбу и взаимопонимание, вопреки попыткам Запада посeять рознь. У наших народов одна судьба, и этого никто не отменит», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он пожелал благополучия и процветания России, добавив, что она является одной из самых многонациональных стран мира.
«Здесь (в России — ред.) знают: сила — в разнообразии культур и традиций, в умении быть сплоченными в трудные времена, отстаивать свои цeнности и поддерживать тех, кто рядом», — подчеркнул Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.