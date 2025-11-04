Ричмонд
Посольство РФ выразило протест МИД Италии из-за кампании СМИ против России

Российское посольство выразило Министерству иностранных дел (МИД) Италии протест в связи с антироссийской кампанией в СМИ после заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об обрушении башни в Риме.

Источник: Аргументы и факты

«В ходе встречи российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ», — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства РФ в Римме.

В нем отмечается, что предлогом для таких действий стала «обоснованная озабоченность Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине».

При этом российская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью рабочего после обрушения средневековой башни Torre dei Conti в столице Италии и пожелала выздоровления всем пострадавшим.

В дипмиссии также указали на дипломатическую нетактичность МИД Италии, которая настояла на проведении не имевшей никакой срочности встречи именно в День народного единства. При этом МИД Италии не отреагировал на запрос на проведение встречи с послом РФ Алексеем Парамоновым по действительно важным вопросам отношений Москвы и Рима, отметили в ведомстве.

Ранее Захарова заявила, что пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен.

Напомним, 3 ноября в центре Рима частично обрушилась башня Конти, возведенная в IX веке. Трое рабочих, которые проводили там реставрационные работы, пострадали и были госпитализированы, один впоследствии скончался.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше