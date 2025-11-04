Посольство РФ выразило протест МИД Италии из-за кампании СМИ против России

В дипмиссии также указали на дипломатическую нетактичность МИД Италии, которая настояла на проведении не имевшей никакой срочности встречи именно в День народного единства. При этом МИД Италии не отреагировал на запрос на проведение встречи с послом РФ Алексеем Парамоновым по действительно важным вопросам отношений Москвы и Рима, отметили в ведомстве.