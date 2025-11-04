FP увидела в давлении США на Мадуро попытку сменить режим на Кубе

Сам Трамп заявил, что пока не принял решения, а Рубио назвал «фейком» публикацию Miami Herald. В то же время The New York Times назвала именно главу Госдепартамента наиболее ярым сторонником военной интервенции, окончательной целью которой является свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро. В интервью CBS News глава Белого дома согласился с тем, что дни Мадуро у власти «сочтены», но усомнился в возможности войны с Венесуэлой.