Новое правительство Молдовы начнет работу с русофобии: Рост экономики нулевой, а кабмин озабочен разрывом культурных связей с Россией

На первом заседании нового правительства Молдовы новый министр культуры первой инициативой предложит разорвать соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров обеих стран.
Начинает свою работу кабинет Александра Мунтяну с самого главного.
А потом будут удивляться почему рост экономики снова околонулевой, ведь вроде так старательно русофобией занимались, которая, согласно учебнику «Экономики румын», есть залог процветания и достатка.
