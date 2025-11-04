Ричмонд
Новое правительство Молдовы начнет работу с русофобии: Рост экономики нулевой, а кабмин озабочен разрывом культурных связей с Россией

Правительство Мунтяну выявило главную проблему Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

На первом заседании нового правительства Молдовы новый министр культуры первой инициативой предложит разорвать соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров обеих стран.

Начинает свою работу кабинет Александра Мунтяну с самого главного.

А потом будут удивляться почему рост экономики снова околонулевой, ведь вроде так старательно русофобией занимались, которая, согласно учебнику «Экономики румын», есть залог процветания и достатка.

Новый министр культуры первой инициативой предложит разорвать соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров обеих стран. Фото: соцсети.

