Еврокомиссия признала факт пыток в тюрьмах на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия признала, что в украинских тюрьмах регулярно применяются пытки. Этот факт отражен в ее ежегодном докладе по расширению.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

В нем подчеркивается, что «пытки и жестокое обращение с заключенными» являются «одной из проблем пенитенциарной системы Украины», которая’требует реформирования", чтобы соответствовать требованиям Евросоюза.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
