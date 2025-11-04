ЕК ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

В заявлении также написано, что Еврокомиссия считает Грузию «страной-кандидатом лишь номинально». Причиной стал «откат от принципов демократии» в стране. Процесс вступления Турции в Евросоюз «остается в тупике с 2018 года». Намерение вступить в ЕС сохраняют Молдавия, Черногория, Албания, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово.