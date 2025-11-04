Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией

В последние годы укреплением границы с Россией занимаются и другие европейские страны. Так, в 2024 году Польша начала возводить на границе с Россией оборонительные укрепления. В Финляндии же спроектировали забор, который строится на участке протяженностью 200 км, а в Эстонии власти выделили около €30 млн на укрепление государственной границы с Россией.