Уголовная ответственность за беспилотники введена в Беларуси

В этом году белорусский парламент принял закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», которым предусматривается не только административная, но и впервые вводится уголовная ответственность за незаконное использование БПЛА.
«Согласно закону, который вступил в силу, в Беларуси установлена административная ответственность за незаконный ввоз в страну, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление БПЛА», — отметили в Госпогранкомитете.
А уголовная ответственность наступает за аналогичные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, подчеркнули в ГПК.
Арест и штраф.
Там уточнили, что теперь в соответствии со ст. 300−1 Уголовного кодекса Беларуси за повторный ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотников предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ, ареста, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Также ужесточена административная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства: для физических лиц — это штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, для ИП — от 30 до 60 базовых величин, для юридических лиц — от 40 до 10 базовых величин.
Дроны и воздушные шары.
Согласно статистике, которую привели в ГПК, с начала 2025 года, еще до вступления закона в силу, в Беларуси было изъято более 80 БПЛА и 88 аэростатических шаров.
Кроме этого, пограничниками в ходе проведения процессуальных мероприятий дополнительно изъято почти 360 баллонов с газом, 98 GPS-трекеров, 2 тепловизора, 10 мобильных телефонов, а также 36 SIM-карт литовских операторов сотовой связи.