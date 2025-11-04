Глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши сказали о планах Варшавы по открытию погранпунктов на границе с Беларусью, пишет БелТА.
В интервью СМИ глава МВД Польши Марцин Кервиньский сказал, что Варшава не отказывается от планов по открытию двух КПП на границе с Беларусью.
Ранее «Комсомолка» писала, что Польша объявила новые сроки открытия двух погранпунктов на границе с Беларусью.
И польский министр подтвердил, что Польша готова к тому, чтобы в ближайшие недели, как ранее заявил премьер страны, открыть два пограничных перехода в Подляском воеводстве.
Речь идет о погранпереходах «Кузница Белостоцкая» («Брузги» с белорусской стороны), закрытом в 2021-м, и «Бобровники» («Берестовица» в Беларуси), который перестал функционировать в 2023-м.
