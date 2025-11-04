Ричмонд
Глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью

Глава МВД Польши озвучил план Варшавы по открытию границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Польши сказали о планах Варшавы по открытию погранпунктов на границе с Беларусью, пишет БелТА.

В интервью СМИ глава МВД Польши Марцин Кервиньский сказал, что Варшава не отказывается от планов по открытию двух КПП на границе с Беларусью.

Ранее «Комсомолка» писала, что Польша объявила новые сроки открытия двух погранпунктов на границе с Беларусью.

И польский министр подтвердил, что Польша готова к тому, чтобы в ближайшие недели, как ранее заявил премьер страны, открыть два пограничных перехода в Подляском воеводстве.

Речь идет о погранпереходах «Кузница Белостоцкая» («Брузги» с белорусской стороны), закрытом в 2021-м, и «Бобровники» («Берестовица» в Беларуси), который перестал функционировать в 2023-м.

Еще мы писали, что Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу.

Ранее мы писали, что Литва официально закрывает границу с Беларусью до 1 декабря 2025 года.

А литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.