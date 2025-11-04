Орешкин возглавит делегацию РФ на саммите G20

«Направить в г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита Группы двадцати. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации: Орешкин М. С. заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе.
