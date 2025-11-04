Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орешкин возглавит делегацию РФ на саммите G20

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации Российской Федерации для участия в саммите G20 и назначил ее главой замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Направить в г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита Группы двадцати. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации: Орешкин М. С. заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше