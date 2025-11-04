«Не становится лучше, градус напряженности продолжает нарастать». Министр обороны оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси

— Руководство наших соседей не хочет решать проблемные вопросы дипломатическим путем. Одним из основных факторов сдерживания от применения военной силы, конечно же, будет являться гарантия применения этой силы с нашей стороны. И здесь ни у кого не должно быть сомнений, что у нас для этого все есть, — заявил глава Минобороны Беларуси.