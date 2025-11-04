Ричмонд
«Не становится лучше, градус напряженности продолжает нарастать». Министр обороны оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси

Глава Минобороны заявил, что градус напряженности вокруг Беларуси нарастает.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что градус напряженности вокруг Беларуси нарастает. Об этом пишет Sputnik.by.

— Вокруг Беларуси, к сожалению, обстановка не становится лучше, градус напряженности продолжает нарастать, — подчеркнул глава Минобороны.

Хренин отметил, что это видно по действиям со стороны руководства коллективного Запада, по турбулентности, увеличению объемов финансирования на военные нужды, бешеной милитаризации, по закупке наступательного вооружения.

Министр обороны уточнил: западные соседи Беларуси и далее продолжают вести агрессивную риторику. Он добавил, что Беларуси данные условия необходимо учитывать, адекватно реагировать, готовить свои Вооруженные силы.

— Руководство наших соседей не хочет решать проблемные вопросы дипломатическим путем. Одним из основных факторов сдерживания от применения военной силы, конечно же, будет являться гарантия применения этой силы с нашей стороны. И здесь ни у кого не должно быть сомнений, что у нас для этого все есть, — заявил глава Минобороны Беларуси.

Тем временем оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит в Беларуси 4 ноября.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».

Также Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

