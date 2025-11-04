ЕК назвала «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдавией. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия определила «девять шагов», которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. Среди них было обязательство решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику, а также обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс.