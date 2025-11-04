«Это оружие сдерживания». Совбез высказался про размещение комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия в Беларуси

Совбез назвал оружием сдерживания размещение комплекса «Орешник» и ТЯО в Беларуси. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский. Подробности приводит БелТА.
Александр Неверовский рассказал, какие шаги предпринимаются со стороны Беларуси по причине складывающейся обстановки:
— Те шаги нашей страны по вооружению из Российской Федерации, по размещению того же «Орешника», тактического ядерного оружия не означают, что мы готовы нападать или идти в атаку на соседние страны. Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле.
Заместитель государственного секретаря Совбеза заявил, что белорусская сторона не готова в таких объемах тратить средства на вооружение, как это делают соседние страны и в целом страны коллективного Запада, страны — члены НАТО. Он уточнил, что подобные шаги являются эффективной мерой сдерживания в современных условиях.
Тем временем министр обороны Виктор Хренин оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси: «Не становится лучше, градус напряженности продолжает нарастать».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре: «Страшное оружие».
Кроме того, Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.