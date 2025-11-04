«Это оружие сдерживания». Совбез высказался про размещение комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия в Беларуси

— Те шаги нашей страны по вооружению из Российской Федерации, по размещению того же «Орешника», тактического ядерного оружия не означают, что мы готовы нападать или идти в атаку на соседние страны. Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле.