Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это оружие сдерживания». Совбез высказался про размещение комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия в Беларуси

Совбез назвал оружием сдерживания комплекс «Орешник» и ТЯО в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совбез назвал оружием сдерживания размещение комплекса «Орешник» и ТЯО в Беларуси. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский. Подробности приводит БелТА.

Александр Неверовский рассказал, какие шаги предпринимаются со стороны Беларуси по причине складывающейся обстановки:

— Те шаги нашей страны по вооружению из Российской Федерации, по размещению того же «Орешника», тактического ядерного оружия не означают, что мы готовы нападать или идти в атаку на соседние страны. Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле.

Заместитель государственного секретаря Совбеза заявил, что белорусская сторона не готова в таких объемах тратить средства на вооружение, как это делают соседние страны и в целом страны коллективного Запада, страны — члены НАТО. Он уточнил, что подобные шаги являются эффективной мерой сдерживания в современных условиях.

Тем временем министр обороны Виктор Хренин оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси: «Не становится лучше, градус напряженности продолжает нарастать».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре: «Страшное оружие».

Кроме того, Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше