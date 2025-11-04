Ричмонд
Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток

Президент России Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Документ опубликован на портале правовых актов.

Источник: РБК

Законом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании президентского указа в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

При этом отправка граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, к местам прохождения такой службы будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, срок явки в военкомат по электронной повестке согласно этому же документу повышен до 30 дней со дня размещения повестки в соответствующем реестре. Прежде он составлял 20 дней.

Пункт, касающийся электронных повесток, вступил в силу. Пункт о новых сроках призыва на военную службу вступает в силу с 1 января.