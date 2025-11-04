В Молдове в дом фермера ворвались без спроса судебные приставы, когда взрослых не было дома, устроили допрос 8-летнему ребенку, напугали его: Организация аграриев обратилась в кабмин с жалобой

Ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) заявляет, что ребёнок фермера из Кагула якобы подвергся преследованию со стороны судебных приставов. Инцидент произошёл 31 октября в селе Нижний Андруш Кагульского района, сообщает Realitatea.
Связавшийся с Realitatea фермер Дину Тодос, отец ребенка, сообщил, что всё произошло в хозяйстве его недавно умершего отца. Тодос и его жена в это время отсутствовали, старший ребёнок ненадолго ушел, а в доме оставалась только младшая, восьмилетняя дочь. По словам фермера, вместе с судебными исполнителями на место прибыли и сотрудники правоохранительных органов, и ребёнок был подвергнут допросу. Фермеры направили письмо в правительство, осуждая действия приставов. По их мнению, судебные исполнители незаконно проникли на хозяйство без каких-либо законных оснований.
Объектом внимания приставов якобы стал семейный автомобиль. Однако, по словам Тодоса, приставы не имели права на такие действия, так как его предприятие находится в процедуре реструктуризации, на текущий момент задолженностей нет, а график платежей соблюдается.
Фермер отметил, что приставы не предупредили его о визите и не звонили по прибытию на место.
Дину Тодос сообщил, что уже подал жалобу в правоохранительные органы и сегодня, во вторник 4 ноября, планирует дать официальные показания. Realitatea запросила у полиции уточнения по делу, но на момент публикации ответа ещё не получено; представители ведомства по связям с общественностью сообщили, что предоставят информацию позже.
В связи с произошедшим фермеры требуют официальной реакции на инцидент и выработки конкретных предложений для поддержки фермеров и решения проблем, с которыми они сталкиваются.
Полиция Кагула, в свою очередь, сообщила Realitatea, что прибыла на место по просьбе судебного исполнителя — для обеспечения общественного порядка при конфискации имущества.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.
До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).
Бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков о скандале между семьями Кучук и Ботгрос: «Нет необходимости расследовать причину смерти 17-летней Андреи Кучук — это бесполезно и принесет только страдания».
Внезапная смерть Андреи Кучук оставила после себя семью, сокрушённую горем и вопросами без ответов (далее…).
Должны платить почти в два раза меньше: Тариф на газ в Молдове — самый высокий в Европе, хотя реальных оснований для этого нет — эксперт.
Настоящий тариф на газ, самый высокий, который может быть сегодня — 9.1 лея, но не 16,74 лея (далее…).