В Молдове в дом фермера ворвались без спроса судебные приставы, когда взрослых не было дома, устроили допрос 8-летнему ребенку, напугали его: Организация аграриев обратилась в кабмин с жалобой

Связавшийся с Realitatea фермер Дину Тодос, отец ребенка, сообщил, что всё произошло в хозяйстве его недавно умершего отца. Тодос и его жена в это время отсутствовали, старший ребёнок ненадолго ушел, а в доме оставалась только младшая, восьмилетняя дочь. По словам фермера, вместе с судебными исполнителями на место прибыли и сотрудники правоохранительных органов, и ребёнок был подвергнут допросу. Фермеры направили письмо в правительство, осуждая действия приставов. По их мнению, судебные исполнители незаконно проникли на хозяйство без каких-либо законных оснований.