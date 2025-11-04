Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз готовит «сюрприз»: Молдову могут исключить из списка кандидатов ЕС — почему это может произойти

Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия предлагает ввести систему «испытательного срока» для принимаемых в Евросоюз новых стран, включая Украину и Молдову, заявила в соцсети еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос. По ее словам, такая система будет подразумевать членство с ограниченными правами.

Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет, — подчеркнула она.

В течение этого периода страны могут быть исключены из сообщества, если не будут соответствовать всем требованиям ЕС.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.

До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).

Бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков о скандале между семьями Кучук и Ботгрос: «Нет необходимости расследовать причину смерти 17-летней Андреи Кучук — это бесполезно и принесет только страдания».

Внезапная смерть Андреи Кучук оставила после себя семью, сокрушённую горем и вопросами без ответов (далее…).

Должны платить почти в два раза меньше: Тариф на газ в Молдове — самый высокий в Европе, хотя реальных оснований для этого нет — эксперт.

Настоящий тариф на газ, самый высокий, который может быть сегодня — 9.1 лея, но не 16,74 лея (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше