Евросоюз готовит «сюрприз»: Молдову могут исключить из списка кандидатов ЕС — почему это может произойти

Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет, — подчеркнула она.
В течение этого периода страны могут быть исключены из сообщества, если не будут соответствовать всем требованиям ЕС.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.
До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).
Бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков о скандале между семьями Кучук и Ботгрос: «Нет необходимости расследовать причину смерти 17-летней Андреи Кучук — это бесполезно и принесет только страдания».
Внезапная смерть Андреи Кучук оставила после себя семью, сокрушённую горем и вопросами без ответов (далее…).
Должны платить почти в два раза меньше: Тариф на газ в Молдове — самый высокий в Европе, хотя реальных оснований для этого нет — эксперт.
Настоящий тариф на газ, самый высокий, который может быть сегодня — 9.1 лея, но не 16,74 лея (далее…).