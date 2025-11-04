Ричмонд
Путин: сохранение суверенитета России заключается в единстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Само понятие единства означает сохранение России, ее суверенитета и государственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

Источник: Reuters

«Конечно, это прежде всего праздник граждан России, и он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну. А потому, что само понятие единства и единения означает не что иное, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности. Вот еще главный смысл происходящих сегодня событий», — сказал президент.

Путин отметил, что в зале присутствуют люди, которые много сделали для решения этой фундаментальной задачи — для сохранения российской государственности. Глава государства поблагодарил собравшихся за это.