Путин: сохранение суверенитета России заключается в единстве

«Конечно, это прежде всего праздник граждан России, и он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну. А потому, что само понятие единства и единения означает не что иное, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности. Вот еще главный смысл происходящих сегодня событий», — сказал президент.
Путин отметил, что в зале присутствуют люди, которые много сделали для решения этой фундаментальной задачи — для сохранения российской государственности. Глава государства поблагодарил собравшихся за это.