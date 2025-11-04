Путин: сохранение суверенитета России заключается в единстве

«Конечно, это прежде всего праздник граждан России, и он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну. А потому, что само понятие единства и единения означает не что иное, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности. Вот еще главный смысл происходящих сегодня событий», — сказал президент.