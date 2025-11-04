Переговоры по существу о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2025 году

Переговоры о возможности вступления Украины в Евросоюз, возможно, начнутся уже до конца 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном Европейской комиссией (ЕК) 4 ноября. Согласно документу, в настоящее время Киев выполнил три из шести основных требований, предъявляемых к кандидатам. В правительстве Украины полагают, что переговоры могут завершиться к концу 2028 года. В Еврокомиссии по этому поводу выражают осторожный скепсис, а в Венгрии недавно заявляли, что не допустят приема Украины в Евросоюз раньше других кандидатов, которые ждут этого уже много лет.