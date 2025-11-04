Президент ЮАР: борьба с неравенством станет центральной темой на предстоящем саммите G20

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема неравенства в мире и поиски путей его преодоления станут главной темой саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в ЮАР в этом месяце. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который является председателем саммита, получая на торжественной церемонии доклад о глобальном неравенстве, подготовленный группой международных экспертов во главе с лауреатом Нобелевской премии по экономике профессором Джозефом Стиглицем, сообщает ТАСС.
Президент ЮАР подчеркнул, что неравенство подрывает надежды огромного числа людей на лучшее будущее, а также увеличивает разрыв между бедными странами и государствами с высоким уровнем доходов населения. Он отметил, что текущее неравенство усугубляется ростом цен на продукты питания и энергоносители, торговыми конфликтами и увеличением задолженности. «Все это усугубляет растущий разрыв между богатыми и остальным миром, подрывая прогресс и динамику экономического развития», — подытожил Рамафоса.
Президент ЮАР сообщил, что в полученном им докладе анализируются причины и движущие силы неравенства. «Что наиболее важно, в этом докладе изложены разумные и прагматичные шаги, которые мы можем предпринять для его сокращения, — добавил он. — Этот доклад, являющийся планом действий по достижению большего равенства, поддерживает цель председательства ЮАР в G20 — включить проблему неравенства в международную повестку дня».
Саммит в Йоханнесбурге запланирован на 22−23 ноября, по его окончании председательство в G20 перейдет от ЮАР к США. -0-