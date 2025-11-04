В ЕС заявили о нарушениях прав заключенных в Украине и призвали к реформам

В ЕС призвали Украину принять меры по устранению системных и структурных проблем, лежащих в основе указанных нарушений, а также обеспечить своевременное выполнение решений Европейского суда по правам человека. Кроме того, в документе есть рекомендации о необходимости реформировать систему надзора, четко разграничить функции содержания под стражей и правоохранения, чтобы исключить любое давление на задержанных. Также рекомендуется внедрить эффективные меры по предотвращению пыток, улучшить доступ заключенных к медицинской помощи и привести условия содержания к европейским стандартам. -0-