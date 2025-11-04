В ЕС заявили о нарушениях прав заключенных в Украине и призвали к реформам

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине продолжаются многочисленные нарушения прав арестованных и заключенных, особую тревогу по-прежнему вызывают случаи пыток и жестокого обращения. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о прогрессе Украины в реформах, необходимых для вступления в ЕС, сообщают украинские СМИ.
В ЕС обеспокоены эффективностью антикоррупционных реформ в Украине.
В документе описаны такие проблемы, как незаконные аресты, чрезмерно длительное содержание под стражей, нарушение права на жизнь, пытки и жестокое обращение со стороны полиции, неудовлетворительные условия содержания в пенитенциарных учреждениях, недостаточное медицинское обслуживание, затягивание судебных процессов и отсутствие действенных механизмов правовой защиты.
В ЕС призвали Украину принять меры по устранению системных и структурных проблем, лежащих в основе указанных нарушений, а также обеспечить своевременное выполнение решений Европейского суда по правам человека. Кроме того, в документе есть рекомендации о необходимости реформировать систему надзора, четко разграничить функции содержания под стражей и правоохранения, чтобы исключить любое давление на задержанных. Также рекомендуется внедрить эффективные меры по предотвращению пыток, улучшить доступ заключенных к медицинской помощи и привести условия содержания к европейским стандартам. -0-