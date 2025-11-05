Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию

Теперь медосвидетельствование, психотбор и заседания призывных комиссий будут проходить в течение всего года. Отправка же призывников в войска сохранится в два этапа: весной, с 1 апреля по 15 июля, и осенью — с 1 октября по 31 декабря.
Закон также вводит четкие сроки явки по электронной повестке — не позднее 30 дней с момента ее получения на «Госуслугах». Для решения вопросов по отсрочке или освобождению от службы личное присутствие призывника более не требуется. Кроме того, военкоматы наделяются правом предоставлять гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в онлайн-форме.
Ранее Госдума одобрила закон о спецсборах для резервистов.