Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию

Закон также вводит четкие сроки явки по электронной повестке — не позднее 30 дней с момента ее получения на «Госуслугах». Для решения вопросов по отсрочке или освобождению от службы личное присутствие призывника более не требуется. Кроме того, военкоматы наделяются правом предоставлять гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в онлайн-форме.