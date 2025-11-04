Песков: РФ больше не передает США карты с реальной линией передовой на Украине

Россия пока что больше не передает Соединенным Штатам карты с обозначениями реальным расположением подразделений страны на Украине. Раньше во время контактов она давала пояснения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Сейчас не передаем», — коротко ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о передаче карт Америке.
Как пояснил политик, все дело в нынешних отношениях Москвы с Вашингтоном. По его словам, раньше эти контакты были постоянные и более близкие. Сейчас же они минимальны и довольно напряжены. Поэтому российское правительство пока не видит смысла общаться с американскими чиновниками по этой теме.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Москва по-прежнему полностью открыта для налаживания общения с Вашингтонов. Однако он подчеркнул, что Россия в первую очередь при диалоге будет ориентироваться на собственные интересы.