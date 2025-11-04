Песков: РФ больше не передает США карты с реальной линией передовой на Украине

Как пояснил политик, все дело в нынешних отношениях Москвы с Вашингтоном. По его словам, раньше эти контакты были постоянные и более близкие. Сейчас же они минимальны и довольно напряжены. Поэтому российское правительство пока не видит смысла общаться с американскими чиновниками по этой теме.