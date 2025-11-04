Спикер парламента Грузии заявил, что ЕС пытается подчинить страну политическому диктату

Он добавил, что несмотря на сегодняшнее отношение Брюсселя к Тбилиси, Грузия продолжит путь в ЕС. «Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся опускать рукава. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, но не в таком союзе, который брюссельская бюрократия делает бессодержательным, а в таком Европейском союзе, целью которого является возвращение к европейским ценностям», — подчеркнул политик.