Спикер парламента Грузии заявил, что ЕС пытается подчинить страну политическому диктату

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз докладом Еврокомиссии о расширении сообщества пытается подчинить Грузию своему политическому диктату. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении ЕС, в котором указывается, что процесс приема Грузии в сообщество фактически остановлен из-за «регресса».
«Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату. Это диктат не только идеологический, но и политически мотивированный Европейской комиссией и отдельными фракциями Европарламента», — сказал Папуашвили.
Он добавил, что несмотря на сегодняшнее отношение Брюсселя к Тбилиси, Грузия продолжит путь в ЕС. «Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся опускать рукава. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, но не в таком союзе, который брюссельская бюрократия делает бессодержательным, а в таком Европейском союзе, целью которого является возвращение к европейским ценностям», — подчеркнул политик.
В МИД Грузии в свою очередь заявили, что Еврокомиссия использовала свой доклад о политике расширения для безосновательных негативных оценок в отношении Грузии и политических спекуляций. «Вызывает обеспокоенность, что доклад о расширении в части Грузии использован для озвучивания безосновательных негативных оценок и очередных политических спекуляций», — указали в дипведомстве. В МИД республики добавили, что осуждают все попытки, направленные на использование вопроса членства в ЕС как политического инструмента. -0-