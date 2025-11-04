Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета

Отмечается, что в законе говорится о доходах государства за 2025 года. Согласно документу, эта сумма равна 36,562 трлн руб., что на 1,9 трлн рублей меньше, чем было запланировано ранее. А вот расходы страны, касательно федерального бюджета, остались на прежнем уровне. Они равны 42,3 трлн руб., что чуть больше 9% от ВВП. Дефицит федерального бюджета достиг 5,736 трлн рублей. Эта сумма на 1,9 трлн больше, чем было запланировано ранее. Однако внесли корректировку по инфляции. Ее уровень снизился до 6,8%, хотя в действующей редакции она была больше 7%. Отмечается, что выросли доходы в нефтегазовой промышленности.