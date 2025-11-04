Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в параметры федерального бюджета на 2025−2027 годы, касающиеся показателей, утвержденных на 2025 год.
Отмечается, что в законе говорится о доходах государства за 2025 года. Согласно документу, эта сумма равна 36,562 трлн руб., что на 1,9 трлн рублей меньше, чем было запланировано ранее. А вот расходы страны, касательно федерального бюджета, остались на прежнем уровне. Они равны 42,3 трлн руб., что чуть больше 9% от ВВП. Дефицит федерального бюджета достиг 5,736 трлн рублей. Эта сумма на 1,9 трлн больше, чем было запланировано ранее. Однако внесли корректировку по инфляции. Ее уровень снизился до 6,8%, хотя в действующей редакции она была больше 7%. Отмечается, что выросли доходы в нефтегазовой промышленности.
Нужно отметить, что страны ЕС продолжают играть на публику, заявляя об отказе от российского газа. Но при этом продолжают закупать топливо через страны, которые напрямую сотрудничают с РФ. При этом Брюссель, кидаясь громкими заявлениями, переплачивает за российский газ посредникам, тем самым вгоняя страны альянса в убытки.