США разрешили финоперации с самолётами, якобы связанными с Лукашенко

США разрешили финансовые операции с тремя самолётами, ранее попавшими под санкции. Американские власти считают эти борты якобы были связаны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Источник: Life.ru

В документе прописано, что разрешение распространяется исключительно на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Оно разрешает их использование Лукашенко или иностранной компанией Slavkali (ООО), но при этом не касается разблокировки других активов и не отменяет действующие санкции в отношении Белоруссии.

Ранее сообщалось, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании Belavia. В ответ Лукашенко освободил 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

