Во Франции признали преимущество России над ЕС в огневой мощи

Россия обладает преимуществом над Европейским союзом (ЕС) в огневой мощи. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Источник: Reuters

«Россия имеет решающее преимущество по массе, огневой мощи и мобилизационным возможностям», — отмечает издание.

Аналитик Французского института международных отношений (IFRI) Димитрий Минич заявил, что ключевая сила РФ заключается в воздушно-наземных технологиях и сухопутных войсках. Он вместе с тем вырази мнение, что, имея такой потенциал, Москва бы легко выстояла в возможном конфликте.

Ранее в МИД России прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира». Заместитель министра Александр Грушко заявил, что страны Западной Европы «наслаждаются атмосферой военного психоза».