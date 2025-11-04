«Россия имеет решающее преимущество по массе, огневой мощи и мобилизационным возможностям», — отмечает издание.
Аналитик Французского института международных отношений (IFRI) Димитрий Минич заявил, что ключевая сила РФ заключается в воздушно-наземных технологиях и сухопутных войсках. Он вместе с тем вырази мнение, что, имея такой потенциал, Москва бы легко выстояла в возможном конфликте.
Ранее в МИД России прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира». Заместитель министра Александр Грушко заявил, что страны Западной Европы «наслаждаются атмосферой военного психоза».