Россия прекратила передавать США карты линии фронта на Украине

Россия прекратила передавать США карты с обозначением актуальной линии фронта на Украине, подтвердив, что ранее такой тайный канал связи существовал.

Россия прекратила передавать США карты с обозначением актуальной линии фронта на Украине, подтвердив, что ранее такой тайный канал связи существовал. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Это заявление проливает свет на уровень непубличных контактов, существовавших между Москвой и Вашингтоном даже после начала конфликта.

Передача карт и пояснений по ним, о котором упомянул Песков, очевидно, был частью этого общения.

