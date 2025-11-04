Зеленский: ФРГ предоставила Украине две системы Patriot

Владимир Зеленский заявил в ходе саммита по вопросам расширения Евросоюза в Брюсселе, что ФРГ предоставила Украине две системы Patriot.
Зеленский уже утверждал, что Киев получил системы Patriot, но не уточнял количество.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине могут затянуть конфликт, но не помешают России достигнуть целей СВО.
