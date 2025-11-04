Ричмонд
Зеленский: ФРГ предоставила Украине две системы Patriot

Владимир Зеленский заявил в ходе саммита по вопросам расширения Евросоюза в Брюсселе, что ФРГ предоставила Украине две системы PatriotЗеленский уже утверждал, что Киев получил системы Patriot, но не уточнял количество.

Владимир Зеленский заявил в ходе саммита по вопросам расширения Евросоюза в Брюсселе, что ФРГ предоставила Украине две системы Patriot.

Зеленский уже утверждал, что Киев получил системы Patriot, но не уточнял количество.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине могут затянуть конфликт, но не помешают России достигнуть целей СВО.

Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

