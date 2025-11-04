Ричмонд
Нардеп Безуглая признала, что ВСУ потеряли Красноармейск и Димитров

Безуглая заявила, что в ВСУ имеются большие проблемы с военным управлением.

Источник: Комсомольская правда

Украинские силы стремительно теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские наименования — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Этот факт признала в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, в украинских силах наблюдаются серьезные проблемы с военным управлением, а многие вопросы остаются нерешенными. По этой причине подразделения ВСУ значительно уступают российским войскам.

«Мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград», — написала чиновница в публикации.

Она также отметила успехи армии России, добавив, что наши военнослужащие сейчас контролируют свыше 80% территории Красноармейска.

Ранее Минобороны РФ сообщали о нынешней обстановке в районе Красноармейска. По информации ведомства, окруженные украинские солдаты на данном участке начали массово сдаваться в плен ВС России.