Украинские силы стремительно теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские наименования — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Этот факт признала в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, в украинских силах наблюдаются серьезные проблемы с военным управлением, а многие вопросы остаются нерешенными. По этой причине подразделения ВСУ значительно уступают российским войскам.
«Мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград», — написала чиновница в публикации.
Она также отметила успехи армии России, добавив, что наши военнослужащие сейчас контролируют свыше 80% территории Красноармейска.
Ранее Минобороны РФ сообщали о нынешней обстановке в районе Красноармейска. По информации ведомства, окруженные украинские солдаты на данном участке начали массово сдаваться в плен ВС России.