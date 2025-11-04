Песков: РФ не хотела бы, чтобы боеприпасами из Сербии стреляли по ее солдатам

России не хотелось бы видеть, как вооружения и боеприпасы, произведенные в братской ей Сербии, использовали бы против российских военнослужащих. Об этом во вторник, 4 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
— Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть, — высказался представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать заявления президента Сербии Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы сербского производства странам — членам Евросоюза, вне зависимости от того, куда они далее будут направлены, передает ТАСС.
По словам сербского лидера, он не хочет обладать репутацией «человека, который поставляет боеприпасы воюющим сторонам». Вучич подчеркнул, что Белград придерживается военного нейтралитета, но открыт к сотрудничеству с европейскими войсками.
21 октября Александр Вучич заявил, что Сербия не сможет существовать без поставок российского газа, поскольку страна находится в энергетическом тупике.