Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил роль Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

Путин отметил важную работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, подчеркну заслуги религиозных лидеров.

Источник: Аргументы и факты

Во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации президент России Владимир Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Он подчеркнул, что в этом году Совет отмечает своё 30-летие, и в его составе находятся уважаемые религиозные лидеры страны, которые проводят огромную созидательную работу.

Путин добавил, что многие из этих деятелей в этот день получают заслуженные государственные награды.

Ранее сообщалось, что Путин посетил XXI Церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства».