Путин отметил роль Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

Во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации президент России Владимир Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
Он подчеркнул, что в этом году Совет отмечает своё 30-летие, и в его составе находятся уважаемые религиозные лидеры страны, которые проводят огромную созидательную работу.
Путин добавил, что многие из этих деятелей в этот день получают заслуженные государственные награды.
Ранее сообщалось, что Путин посетил XXI Церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства».