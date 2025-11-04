Ричмонд
Стефанович: испытания Minuteman ничего не меняют в ядерном потенциале США

Эксперт отметил, что ракета не является новой.

Источник: Аргументы и факты

Очередной испытательный пуск Соединенными Штатами межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III является запланированным событием, не меняющим текущий ядерный потенциал страны. Об этом сообщил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в комментарии для «Российской газеты».

По его оценке, ракета не «самая новая». При этом она остается надежным средством доставки, способным нести разделяющиеся головные части. В настоящее время эти МБР несут дежурство в моноблочном варианте, но при необходимости до половины из них могут быть оснащены тремя боеголовками.

Испытание проходит на фоне проблем с реализацией программы новой МБР «Сентинел» и дискуссий о возможном продлении срока службы существующих Minuteman. Эксперт также отметил, что пуск не связан с заявлениями о возможном возобновлении ядерных испытаний, которые представляют собой отдельный вопрос.

Ранее сообщалось о подготовке США к первому после указа президента Дональда Трампа испытанию Minuteman III.

