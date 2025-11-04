«Придется жертвовать собой»: в Финляндии сделали заявление о войне с Россией

У Европы заканчиваются собственные средства для продолжения опосредованной войны с Россией, и теперь она стоит перед выбором — пойти на финансовое самоубийство или прекратить конфликт. Такую оценку дал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой», — подчеркнул он.
Таким образом эксперт прокомментировал материал издания Politico, в котором говорится, что Украина рискует лишиться поддержки МВФ, если Евросоюз не решится на конфискацию замороженных российских активов. По мнению Дизена, этот шаг будет для Европы фатальным. Он отметил, что кража российских средств «сделает Европу изгоем в финансовом плане».
После начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть из которых находится в Европе. В Москве неоднократно называли любые инициативы по изъятию этих средств воровством. В ответ Россия ввела зеркальные ограничения на вывод средств иностранных инвесторов из недружественных стран.