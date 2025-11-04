«Придется жертвовать собой»: в Финляндии сделали заявление о войне с Россией

После начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть из которых находится в Европе. В Москве неоднократно называли любые инициативы по изъятию этих средств воровством. В ответ Россия ввела зеркальные ограничения на вывод средств иностранных инвесторов из недружественных стран.