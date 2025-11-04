Песков: РФ перестала передавать США карты с линией боевого соприкосновения

Россия сейчас не направляет США карты актуальной линии боевого соприкосновения в украинском конфликте, хотя ранее такие пояснения Вашингтон получал, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас не передаем. Когда были контакты (РФ и США. — Прим. ред.), разумеется, пояснения по картам давались», — сказал он представителям СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября вел себя резко и агрессивно, постоянно повышая голос, и в какой-то момент даже сбросил со стола карты боевых действий на Украине.