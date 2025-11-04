Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: РФ перестала передавать США карты с линией боевого соприкосновения

Ранее такие пояснения Вашингтон получал, сообщил представитель Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Россия сейчас не направляет США карты актуальной линии боевого соприкосновения в украинском конфликте, хотя ранее такие пояснения Вашингтон получал, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты (РФ и США. — Прим. ред.), разумеется, пояснения по картам давались», — сказал он представителям СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября вел себя резко и агрессивно, постоянно повышая голос, и в какой-то момент даже сбросил со стола карты боевых действий на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше