Песков: РФ перестала передавать США карты с линией боевого соприкосновения

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября вел себя резко и агрессивно, постоянно повышая голос, и в какой-то момент даже сбросил со стола карты боевых действий на Украине.