Песков: Путин получил поздравления от ряда стран с Днём народного единства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ряд иностранных государств направили поздравления Владимиру Путину с Днём народного единства.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков уточнил, что некоторыне страны присоединились к поздравлениям.
Отметим, что 4 ноября, в День народного единства, Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Напомним, что во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации российский заявил, что ценность единства России неоспорима.