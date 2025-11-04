Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин получил поздравления от ряда стран с Днём народного единства

Дмитрий Песков сообщил, что некоторые иностранные государства направили поздравления Путину с Днём народного единства.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ряд иностранных государств направили поздравления Владимиру Путину с Днём народного единства.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков уточнил, что некоторыне страны присоединились к поздравлениям.

Отметим, что 4 ноября, в День народного единства, Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Напомним, что во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации российский заявил, что ценность единства России неоспорима.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше